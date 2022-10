L’attacco è ancora in corso, decine di esplosioni segnalate in tutto il paese, ci sono morti e feriti. Nella capitale, colpita l’area della stazione ferroviaria, ma anche parchi e incroci stradali

Un attacco missilistico russo è in corso sulle principali città ucraine. La capitale Kiev colpita da una dozzina di esplosioni. Ci sono morti e feriti. Bombardate anche Leopoli, Dnipro e Zaporizhzhia. A Kiev sono stati colpiti parchi e incroci stradali. Foto e filmati ripresi nel centro della città mostrano auto in fiamme e vetrate di palazzo in frantumi. In diverse parti dell’Ucraina ci sono problemi con le forniture di energia e alle reti elettriche.

Missili sono caduti nell’area della stazione ferroviaria. Secondo i giornalisti sul posto, alcuni missili sembravano diretti al quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini, ma sembra abbiano mancato il bersaglio. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadoviy, dice che i missili russi hanno colpito alcune infrastrutture strategiche della città. Alcune aree sono senza luce e acqua calda. I semafori hanno smesso di funzionare.

Il governo ucraino dice che l’attacco non è ancora concluso e ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. La Russia «vuole distruggerci, spazzarci via dalla faccia della terra», ha scritto il presidente ucraino Zelensky.

Alcuni testimoni hanno riferito all’agenzia Reuters di forti esplosioni nella città russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Secondo il governo regionale non si tratta di un attacco, ma della distruzione di materiale esplosivo in un poligono di addestramento.

Negli ultimi giorni, in Russia erano aumentate le critiche nei confronti delle forze armate per la loro apparente incapacità di colpire l’Ucraina e rispondere alla danneggiamento del ponte di Crimea. Oggi il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe presiedere un importante riunione del consiglio di sicurezza della Federazione russa.

