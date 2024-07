Nell’attacco sono morte almeno 7 persone. Corsa contro il tempo per cercare sopravvissuti

Un attacco russo ha colpito l'ospedale pediatrico Okhmatdyt a Kiev e ha causato almeno sette morti e 25 feriti. Il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko ha detto che ci sono ancora persone sotto le macerie e che le prossime tre ore saranno cruciali per soccorrerle.

L'edificio distrutto è il reparto di tossicologia, dove si scava sotto le macerie per cercare sopravvissuti. Militari, volontari e civili hanno formato una catena umana per portare via i detriti.

Olha, un’infermiera che lavora nel reparto di maternità, racconta che alla prima esplosione si è gettata a terra mentre i vetri della stanza andavano in frantumi. Dopo la prima esplosione ha sentito altri colpi più lontani, forse esplosioni dell'antiaerea.

(in aggiornamento)

