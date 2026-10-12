Bombe vere sulla tregua immaginaria: Putin snobba Trump e brucia l’Ucraina

I raid russi provocano decine di feriti e black out in tutto il paese, colpita la centrale termica di Kharkiv. L’ira di Zelensky: «È chiaro che Mosca non vuole alcun cessate il fuoco». Il patto del diesel? Un bluff. Intanto l’Ue vara 1600 nuove sanzioni contro o il complesso militare-industriale russo
Nel mondo immaginario raccontato da Donald Trump sui social, la tregua energetica tra Russia e Ucraina è già in vigore da due giorni. Nel mondo reale, l’Ucraina continua a bruciare. Ieri è stata attaccata nella notte nonostante l’annuncio del presidente Usa, che non ha fermato i raid russi: hanno provocato decine di feriti e black out in tutto il paese. Con droni e artiglieria è stata funestata la regione di Dnipropetrovsk più di dieci volte, la centrale termica di Kharkiv, fermi treni e corrent