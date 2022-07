Il premier britannico Boris Johnson non ha intenzione di dimettersi dopo che ieri due ministri del suo governo hanno rassegnato le dimissioni in seguito allo scandalo che ha travolto Chris Pincer, deputato dei Tories e membro del gabinetto.

«Il compito di un primo ministro in circostanze difficili, quando gli è stato dato un colossale mandato, è di andare avanti ed è quello che farò», ha detto Boris Johnson durante il question time ai Comuni in cui i deputati hanno chiesto conto del caso Pincer.

Quest’ultimo aveva il compito di assicurare il voto dei conservatori in favore del governo e negli ultimi giorni è finito al centro di uno scandalo sessuale: dopo essersi sbronzato avrebbe molestato due uomini, tra cui un altro deputato, all’interno di un club londinese. Non è la prima volta che Pincer viene accusato di episodi simili. Era già accaduto nel 2019 e Boris Johnson ne era a conoscenza. «Con il senno di poi», ha detto oggi in aula il premier britannico «riconosco che avrei dovuto capire che i suoi comportamenti non sarebbero cambiati».

Le dimissioni

Nella giornata di ieri a lasciare il governo ci hanno pensato il ministro della Sanità, Sajid Javid e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak (tra i vertici dei Tory). «I cittadini si aspettano giustamente che il governo sia condotto in modo corretto, competente e serio. Mi rendo conto che questo potrebbe essere il mio ultimo incarico ministeriale, ma credo che valga la pena lottare per questi standard ed è per questo che mi dimetto», ha scritto su Twitter il 5 luglio Rishi Sunak dopo aver presentato la lettera di dimissioni.

Negli ultimi mesi Johnson è stato travolta da una serie di scandali che minano la sua credibilità come primo ministro e leader dei Tories. Primo fra tutti il Partygate, le feste organizzate insieme ai suoi collaboratori durante i giorni più duri della pandemia nel 2020, quando la popolazione si trovava ad affrontare rigidissime misure imposte dal lockdown per mitigare i casi da Covid-19.

Gli effetti del comportamento di Johnson si sono esplicitati anche nelle urne. Nelle elezioni suppletive del 24 giugno nei collegi di Wakefield e Tiverton e Honiton i Tories hanno perso due seggi. Un risultato che ha portato alle dimissioni di Dowden, il presidente del partito.

Johnson ha commentato l’esito delle suppletive dal Rwanda dove era in visita ufficiale: «Devo ascoltare quello che dicono le persone e dobbiamo riconoscere che dobbiamo fare di più, e lo faremo. Continueremo ad affrontare le preoccupazioni della gente», aveva detto.

