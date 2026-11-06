Il voto americano fa tremare le borse. Dubbi dem sull’Ia, la bolla può scoppiare

L’onda blu, gonfiata dalla rabbia degli americani verso Bich Tech e i nuovi stabilimenti, ha travolto i mercati asiatici. Ieri un piccolo rimbalzo, ma le aziende sono costrette a una riflessione: Anthropic valuta il rinvio dello sbarco a Wall Street

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L’incantesimo si è spezzato dove Wall Street non voleva guardare: nelle urne. Per mesi i mercati hanno scambiato l’Ia per la nuova corsa all’oro, convinti che gli algoritmi cancellassero i cicli economici, giustificando debiti colossali e prosperando all’ombra di Trump. È bastata la notte di midterm per mandare in frantumi questa narrazione. L’America profonda ha bocciato l’uomo di Mar-a-Lago e i tecno-oligarchi che ne finanziavano la politica, il Congresso sarà dei dem e il risveglio è stato du