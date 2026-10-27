Brasile, la clamorosa fuga di Bolsonaro. I media: «Flavio negli Usa con la famiglia»

Lo sfidante di Lula avrebbe preso un volo diretto in Florida. I giornali brasiliani: «Trump è disposto a concedergli l’asilo». La Corte suprema ha aperto un’indagine su presunti fondi alla sua campagna da una società cofondata da JD Vance
Buenos Aires – Prima la conferma del Tribunale elettorale sulla regolarità delle votazioni, poi le congratulazioni al presidente neoeletto da parte di tutti i partiti che avevano sostenuto Flavio, infine il ritiro del passaporto. A nemmeno 24 ore di distanza dalla rimonta senza precedenti che ha consegnato a Luiz Inacio Lula da Silva il quarto mandato alla guida del Brasile il muro del negazionismo eretto dal clan Bolsonaro crolla. Con il candidato del Partito liberale (Pl) Flavio, figlio dell’e