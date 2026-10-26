due movimenti democratici frenano l’internazionale autoritaria

Brasile e Serbia, l’abbraccio delle piazze. Il doppio voto anti-sovranista fa infuriare Trump

Gigi Riva
26 ottobre 2026 • 19:55Aggiornato, 26 ottobre 2026 • 19:57
Segui Domani su Google

L’onda degli studenti serbi ha travolto il “padre padrone” Vucic, amico di Putin e ostile ai diritti.  L’ira del tycoon per il voto brasiliano: «Hanno fatto come Biden, i comunisti non mollano il potere»

Da due continenti del mondo così lontani, il vecchio e i ragazzini si sono tesi idealmente la mano per unirsi contro due pilastri dell'internazionale sovranista, infine abbattendoli contro ogni pronostico. E alimentando la speranza che qualcosa si sta muovendo per contrastare la politica muscolare ed elitista di chi vorrebbe pensionare la democrazia a favore degli uomini forti. Solo una speranza, attenzione, che avrà bisogno di conferme più probanti nella lunga stagione elettorale da qui alla pr

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).