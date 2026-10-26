Brasile e Serbia, l’abbraccio delle piazze. Il doppio voto anti-sovranista fa infuriare Trump

L’onda degli studenti serbi ha travolto il “padre padrone” Vucic, amico di Putin e ostile ai diritti. L’ira del tycoon per il voto brasiliano: «Hanno fatto come Biden, i comunisti non mollano il potere»

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Da due continenti del mondo così lontani, il vecchio e i ragazzini si sono tesi idealmente la mano per unirsi contro due pilastri dell'internazionale sovranista, infine abbattendoli contro ogni pronostico. E alimentando la speranza che qualcosa si sta muovendo per contrastare la politica muscolare ed elitista di chi vorrebbe pensionare la democrazia a favore degli uomini forti. Solo una speranza, attenzione, che avrà bisogno di conferme più probanti nella lunga stagione elettorale da qui alla pr