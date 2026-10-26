Il trionfo inatteso di Lula: «Non siamo il cortile Usa». Bolsonaro jr fa il golpista

Il presidente rieletto a sorpresa: «Non saremo il cortile di casa di nessuno». Ira del sovranista: «Voto da annullare». Dopo i risultati crollano la borsa e il real
BUENOS AIRES – Non ci poteva essere compleanno più dolce per l’ottantunenne Luiz Inacio Lula da Silva che conquista con una rimonta senza precedenti il quarto mandato alla guida del Brasile, diventando così il presidente in carica più a lungo in tempo di democrazia. Oltre a confermarsi il leader inscalfibile della sinistra in America Latina, l’unico capace di porre un freno all’avanzata della destra e dell’influenza statunitense. Una festa però a cui non partecipa tutto il paese che, nonostante