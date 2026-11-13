Bulgaria sempre più ambigua, gli aiuti all’Ucraina in bilico

Secondo gli esperti Sofia cercherà comunque di cooperare con gli altri Stati dell’Ue nell’aiutare l’Ucraina, ma è possibile che Radev e Iotova ostacolino il raggiungimento dell’unanimità in sede Ue e Nato

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Affacciata sullo stesso mare che bagna le coste della Crimea militarizzate dalla Russia, e quelle di Odessa difese dall’Ucraina. Al centro di equilibri regionali in continua evoluzione insieme a Romania e Turchia. La Bulgaria fa da snodo per l’intera sicurezza europea, e la stabilità dell’area è cruciale anche in chiave guerra ibrida. «Quest’anno l’Europa ha registrato un aumento allarmante delle minacce ibride, degli attacchi e delle incursioni nel territorio dell’Unione europea», scriveva lune