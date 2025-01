Justin Trudeau è fuori dai giochi. Dopo il crollo del suo gradimento è le dimissioni in polemica con la sua linea nel rapporto con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump della sua vice Chrystia Freeland il primo ministro canadese ha rassegnato le proprie dimissioni, annunciate da Rideau Cottage, la sua residenza ufficiale.

«Il parlamento è stato paralizzato per diversi mesi. Dopo il periodo di governo più lungo di un governo di minoranza mi sono rivolto alla governatrice generale per comunicarle che abbiamo bisogno di una nuova sessione parlamentare» ha detto Trudeau annunciando le sue dimissioni. «Mi dimetto, ho chiesto al presidente del partito liberale di avviare il processo di selezione del nuovo leader. Il paese merita una vera scelta alle prossime elezioni e ho realizzato che, se devo combattere battaglie interne, non sarei la scelta migliore».

Il futuro

Ora, per il partito liberale si apre una corsa contro il tempo per scegliere un nuovo leader che possa condurlo alle elezioni contro contro Pierre Poilievre, capo dei conservatori e una delle voci più pronte a chiedere le dimissioni di un Trudeau sempre più in difficoltà: la data cerchiata in rosso è il 24 marzo, quando terminerà la proroga della pausa invernale del parlamento. Tempo guadagnato per cercare un nuovo volto per il partito. A incoraggiare la decisione di Trudeau nelle due settimane di stop natalizio della politica sarebbe stato il venir meno del sostegno dei circoli liberali degli stati canadesi.

Eletto nel 2015, Trudeau si è detto fiero di aver messo in piedi un’economia che «funziona per più persone», ma rimpiange di non essere riuscito a cambiare il sistema elettorale e «i canadesi non sarebbero polarizzati e divisi tra di loro». Resta il fatto che il figlio d’arte ha rinunciato contestualmente alle dimissioni anche a correre per le prossime elezioni: sul catalizzatore della scelta, l’addio prima di Natale della sua vice, Trudeau non si espone. «Ho sperato che Chrystia accettasse di continuare a essere mia vice e occuparsi di uno dei dossier più importanti per i canadesi, ma ha deciso diversamente».

