Vittoria del premier che ha condotto una campagna “anti-dazi”. Spoglio in corso: in bilico la maggioranza. Le parole del competitor Poilievre

I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, ma non è chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza.

Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi. Carnery, ex governatore della Banca centrale canadese, ha condotto la campagna elettorale all'insegna della forte opposizione ai dazi imposti dal presidente americano e alle sue minacce di annessione del Paese.

«L'America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua. Queste non sono minacce vane. Trump sta cercando di spezzarci per poterci possedere. Questo non accadrà mai», ha dichiarato Carney nel suo primo discorso dopo aver vinto le elezioni. Carney ha poi annunciato l'intenzione di un dialogo con il presidente americano, che ha dichiarato di voler fare del Canada il 51esimo stato degli Usa.

«Quando mi siederò con Trump – ha detto – saremo pienamente consapevoli di avere molte altre opzioni per costruire prosperità per tutti i canadesi. Combatteremo con tutte le nostre forze per ottenere il miglior accordo per il Canada».

Rivolgendo un appello all'unità, il leader dei liberali ha anche detto che «stiamo acquistando prodotti canadesi, stiamo sostenendo i nostri amici e vicini nel mirino del presidente Trump. Vinceremo questa guerra commerciale e costruiremo l'economia più forte del G7».

Da parte sua il leader dei conservatori Poilievre ha ammesso la sconfitta. «Metteremo sempre il Canada al primo posto», ha detto Poilievre ai sostenitori nella capitale canadese. Poi ha continuato: «I conservatori lavoreranno con il primo ministro e tutte le parti con l'obiettivo comune di difendere gli interessi del Canada e ottenere un nuovo accordo commerciale che lasci alle spalle questi dazi per proteggere la nostra sovranità».

A scrutinio ancora in corso, i conservatori di Polievre sono accreditati di 147 dei 343 seggi della Camera dei Comuni, contro i 165 del candidato liberale Mark Carney.

© Riproduzione riservata