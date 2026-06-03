Capitol Hill, salta il fondo per gli assalitori. Il Gop costringe Trump a fare dietrofront

Il procuratore federale (ex avvocato del tycoon) costretto a fare retromarcia: niente rimborso per i golpisti del 6 gennaio. Intanto il Pentagono assume un uomo condannato per l’assalto. Si occuperà di sicurezza, guerra ibrida e antiterrorismo

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Donald Trump ha fatto marcia indietro sull’istituzione di un fondo da quasi due miliardi di dollari per risarcire le vittime delle persecuzioni giudiziarie, dove i destinatari naturali dell’assistenza finanziaria erano gli assaltatori di Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Dopo la rivolta del Partito repubblicano, il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ha detto che «non andremo avanti con questo progetto, punto», invalidando così settimane di tentativi di far digerire l’idea, presentata c