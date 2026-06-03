rivolta dei repubblicani

Capitol Hill, salta il fondo per gli assalitori. Il Gop costringe Trump a fare dietrofront

Mattia Ferraresi
Segui Domani su Google
03 giugno 2026 • 20:19

Il procuratore federale (ex avvocato del tycoon) costretto a fare retromarcia: niente rimborso per i golpisti del 6 gennaio. Intanto il Pentagono assume un uomo condannato per l’assalto. Si occuperà di sicurezza, guerra ibrida e antiterrorismo

Donald Trump ha fatto marcia indietro sull’istituzione di un fondo da quasi due miliardi di dollari per risarcire le vittime delle persecuzioni giudiziarie, dove i destinatari naturali dell’assistenza finanziaria erano gli assaltatori di Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Dopo la rivolta del Partito repubblicano, il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ha detto che «non andremo avanti con questo progetto, punto», invalidando così settimane di tentativi di far digerire l’idea, presentata c

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)