Case in vendita, affari opachi: il mercato nascosto che specula a Gaza

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A Gaza c’è un mercato immobiliare che si nutre della disperazione della gente. Da mesi si susseguono vendite di terreni e dei pochi appartamenti ancora in piedi dopo tre anni di guerra. A comprare, secondo diverse fonti sentite da Domani, sono spesso imprenditori o commercianti gazawi, i pochi ad avere la liquidità necessaria per pagare in contanti. E le occasioni per fare grandi affari ci sono. «La gente ha bisogno di mangiare o di comprare beni di prima necessità. C’è chi ha venduto casa anche