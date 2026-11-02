La ricostruzione immobile favorisce le speculazioni

Case in vendita, affari opachi: il mercato nascosto che specula a Gaza

Youssef Hassan Holgado
02 novembre 2026 • 07:00
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C’è chi vende immobili per disperazione, mentre altri investono nelle proprietà sopravvissute ai missili. Crescono i sospetti su intermediari e compravendite con acquirenti esteri. L’allarme lanciato dall’Autorità nazionale palestinese

A Gaza c’è un mercato immobiliare che si nutre della disperazione della gente. Da mesi si susseguono vendite di terreni e dei pochi appartamenti ancora in piedi dopo tre anni di guerra. A comprare, secondo diverse fonti sentite da Domani, sono spesso imprenditori o commercianti gazawi, i pochi ad avere la liquidità necessaria per pagare in contanti. E le occasioni per fare grandi affari ci sono. «La gente ha bisogno di mangiare o di comprare beni di prima necessità. C’è chi ha venduto casa anche

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.