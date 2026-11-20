Il titolo della società di Amodei precipita dopo l’Ipo, tonfo Nikkei che chiude a -5% con tecnologici sotto pressione. Male le piazze asiatica, apertura pessima anche a Wall Street. Secondo gli analisti, a pesare sono i crescenti timori sulla sostenibilità del boom dell'Ia, sempre più alimentato dal debito

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Il debutto record di Anthropic, che due giorni fa ha segnato un più 34% rispetto al prezzo di 83 dollari iniziali per poi chiudere a 17% di incremento, non attenua i timori sul futuro dell’intelligenza artificiale. Anzi. Dopo la chiusura in rosso di giovedì di Wall Street (-2,2% il Nasdaq) ieri è arrivato il tonfo del Nikkei giapponese (-5,06% ai minimi da aprile) con i titoli tecnologici particolarmente colpiti. Il Nikkei ha terminato le contrattazioni a 56.436,65 punti, in calo del 5,06% mentr