Parla il magistrato che ha chiesto l'aspettativa al Csm, ma non ha ancora ufficializzato la candidatura a sindaco di Napoli per il centrodestra

«La mia sarebbe discontinuità totale, io parto da altri principi, per me devono tornare a occuparsi della cosa pubblica i professionisti, i professori universitari coinvolgendo l'impresa», dice Catello Maresca, raggiunto da Domani, poche ore dopo la richiesta di aspettativa avanzata al Consiglio superiore della magistratura. Maresca, sostituto procuratore generale a Napoli, ha chiesto l'aspettativa per candidarsi a sindaco della città partenopea per la coalizione di centrodestra. «Una falsa notizia anche questa, il mio è un progetto civico e di ascolto che dialogherà con i partiti disponibili», dice.

E i partiti disponibili sono quelli della coalizione di centrodestra. Da pubblico ministero si è occupato per anni di lotta alla camorra e di inchieste sul clan dei casalesi. Ai margini della partecipazione a un evento antimafia, Maresca risponde alle critiche sull'inopportunità del ruolo di candidato mentre è ancora magistrato in servizio: «Quando mi telefonano i politici sono abituato a rispondere. Questa è polemica sterile, da anni ho interlocuzioni frequenti con la politica, ora aspetto l'esito della richiesta di aspettativa per continuare la mia attività di ascolto».

C'è un altro punto, relativo alla composizione delle liste, visto che esponenti di spicco nel centrodestra napoletano sono stati coinvolti in inchieste della magistratura partenopea. La procura anticamorra di Napoli aveva chiesto, bocciata dal tribunale del riesame, anche l'arresto di Luigi Cesaro (poi definitivamente archiviato), attuale senatore di Forza italia, e dalle carte sono emersi i contatti di Cesaro con diversi uomini di camorra. Dalle intercettazioni, effettuate in carcere, il boss Raffaele Cutolo aveva riferito che Cesaro fu, negli anni ottanta, suo autista. «Io sicuramente non ci salirò su quel palco insieme, il mio percorso è differente, si vedrà la natura del progetto, la professionalità delle persone impegnate e l'autenticità della pulsione».

