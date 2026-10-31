Famiglie spezzate dall’Ice: «Ridateci i nostri cari. Detenuti senza diritti»

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JERSEY CITY – È una mattina come un’altra a Jersey City e volontari distribuiscono dei pieghevoli in quattro lingue dove si spiega cosa fare se si viene fermati da una pattuglia dell’Ice e quali sono i tuoi diritti. Un numero impressionante di rider in bici si ferma e lo prende. Sono persone di origine mediorientale e africana, se fossimo a New York City, che in linea d’aria è a un chilometro di distanza, sarebbero latinoamericani. «Sono tutti molto preoccupati», spiega Lucy, una studentessa che