Oggi il primo ministro spagnolo Sanchez è atteso nella città spagnola. Secondo quanto riportano i media locali il flusso di arrivi è continuato tutta la notte ma da alcune ore molte persone stanno rientrando in Marocco per mancanza di cibo, posti dove dormire e per i maltrattamenti

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Sono almeno 19 le vittime tra i migranti che hanno tentato di attraversare ieri a nuoto il valico di frontiera di Ceuta, enclave spagnola nel Nord Africa. Altri quattro corpi sono stati trovati nelle ultime ore vicino alla diga frangiflutti. Mentre anche nella notte tra mercoledì e giovedì migliaia di migranti hanno attraversato il confine. Secondo quanto riporta Reuters, il ministro dell’Interno spagnolo ha stimato che 49 mila persone sarebbero entrate nell’enclave, arrivando dal Marocco, via mare o via terra.

Sebbene gli arrivi nella notte siano stati inferiori rispetto a quelli del giorno prima, i migranti non hanno mai smesso di arrivare, hanno riferito le forze dell’ordine ai media locali che ricordano anche come siano 49 le persone morte nel 2026 nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto, 30 soltanto nel mese di luglio.

Le persone che hanno attraversato il confine negli ultimi giorni, anche secondo El Pais sarebbero oltre 40 mila – e la maggior parte sarebbe arrivati ieri. Oggi il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, arriverà a Ceuta. Anche le autorità di Melilla, l’altra città autonoma spagnola confinante con il Marocco hanno reso noto che tra le 300/400 persone sono arrivate ieri.

L'Associazione marocchina per i diritti umani (Amdh), ha denunciato che nelle prime ore di oggi centinaia di persone hanno dato a scontri lungo le frontiere tra il Marocco e le città spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. L'Amdh riferisce inoltre che «nei pressi del punto di frontiera di Beni Nsar, a Nador, si sono verificati violenti scontri tra le forze dell'ordine e centinaia di giovani, tra cui molti minorenni», che hanno cercato di entrare a Melilla «sia attraverso la barriera di recinzione di confine sia dal porto».

Secondo quanto riportano le agenzia di stampa, nelle ultime ore centinaia di migranti starebbero rientrando in Marocco via terra o via mare. El Pais racconta di giovani appena arrivati che non riescono a trovare un posto dove dormire o cibo perché i negozi e i bar servono solo i residenti di Ceuta. Alcuni denunciano anche maltrattamenti da parte degli abitanti che li prendono a sassate e li minacciano con le armi.

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