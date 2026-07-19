Charlie Kirk muore due volte: la faida sulle spoglie dell’attivista

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Charlie Kirk è morto due volte. La prima volta dieci mesi fa, quando un colpo di fucile gli ha trapassato il collo mentre dibatteva con degli studenti universitari in un campus dello Utah. La seconda volta quando i suoi sedicenti alleati e amici hanno iniziato a litigare sulle sue spoglie. La guerra per appropriarsi della narrazione intorno al martire fondatore di Turning Point Usa è diventata una faglia che attraversa la destra americana, e con l’inizio delle udienze preliminari contro Tyler Ro