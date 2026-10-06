«Che distruggano Los Angeles!». Trump vuole spaventare l’Iran ma terrorizza gli Usa

«Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego». Le città che non ama, che critica, che depreca, gli iraniani possono pure distruggerle. Gonfio di un entusiasmo distruttivo, nel pieno della campagna elettorale per le Midterm, lo ha urlato il presidente Usa dal Nebraska
«Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. Che distruggano pure Los Angeles. Che distruggano pure San Diego». Le città che non ama, che critica, che depreca, gli iraniani possono pure distruggerle. Gonfio di un entusiasmo distruttivo, nel pieno della campagna elettorale per le Midterm, lo ha urlato ieri Donald Trump dal palco di Grand Island, in Nebraska. Di solito il presidente americano riscrive le mappe del mondo: le battezza a suo nome, ne ridisegna i confini a colpi di pos