Ryan Wesley Routh, il 58enne arrestato ieri dopo aver attentato alla vita dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a dire di suo figlio Oran, è un «uomo onesto e un gran lavoratore», ma «odiava» l'ex presidente.

Il figlio ha anche detto al quotidiano Daily Mail di ignorare che il padre fosse in possesso di un fucile, e ha aggiunto che Routh odiava Trump «come fa ogni persona ragionevole. Trump non piace neanche a me». Routh è un pluripregiudicato sostenitore del Partito democratico che vantava di aver combattuto come volontario in Ucraina, e autore di messaggi offensivi nei confronti delle forze dell'ordine e dell'ex presidente sui social media.

L’uomo fermato dopo uno scambio a fuoco con l’agente di sicurezza che era insieme a Trump ha vissuto alle Hawaii, che ha lavorato nel settore edile in North Carolina. È stato arrestato almeno otto volte per diversi reati: nel 2002 è stato condannato per il possesso di «un'arma di distruzione di massa»: Routh sarebbe stato arrestato in quell'occasione dopo un assedio di tre ore da parte delle forze dell'ordine per il possesso illegale di una mitragliatrice.

L’Ucraina

Secondo l'emittente televisiva Cnn, la maggior parte dei contenuti recentemente pubblicati sui suoi profili sociali erano dedicati a promuovere il suo «autoproclamato coinvolgimento» nella guerra in Ucraina. Routh si sarebbe anche applicato in sforzi tesi a reclutare volontari afgani per combattere al fronte contro le forze russe, che gli erano valsi anche un'intervista da parte del quotidiano New York Times.

«Sono determinato a volare a Cracovia e poi andare al confine con l'Ucraina come volontario per combattere e morire...Posso essere da esempio. Dobbiamo vincere» aveva scritto sul suo account su X nel marzo del 2022, poco dopo l'invasione russa. Alla France Presse che lo intervistò a Kiev durante una manifestazione nell'aprile del 2022, Routh dichiarò: «Putin è un terrorista e deve essere eliminato. C'è bisogno che tutti, in tutto il mondo, lascino quello che stanno facendo e vengano qui, ora».

In un’altra intervista a Newsweek Romania, invece, Routh aveva raccontato di essersi recato in Ucraina perché voleva combattere contro i russi, ma data la sua inesperienza con le armi e avendo già 56 anni l'esercito di Kiev non lo aveva accettato tra le sue file. Come ''piano B'', racconta, si era impegnato a reclutare personale per lo sforzo bellico.

«Abbiamo bisogno di migliaia e migliaia e migliaia di persone qui a combattere con gli ucraini» aveva detto Routh. «Questa è la cosa più importante che sta succedendo nel mondo oggi, quindi starsene seduti e lasciare che la vita continui normalmente, lamentandosi dei prezzi della benzina e lamentandosi della vita nel lusso e del paese in cui vivete è inaccettabile come esseri umani».

© Riproduzione riservata