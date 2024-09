L’episodio nel campo di golf di proprietà dell’ex presidente a West Palm Beach. Fermato il presunto responsabile, aveva con sé un’arma semiautomatica. «Sto bene, non mi arrenderò mai»

Un nuovo allarme attentato contro l’ex presidente Usa Donald Trump, a due mesi di distanza dal tentato omicidio in Pennsylvania. Sono stati sparati dei colpi nel campo di golf di proprietà di Trump a West Palm Beach, frequentato regolarmente dal tycoon, in quello che viene definito dall'Fbi un «apparente nuovo tentato assassinio» dell'ex presidente che è illeso e «si trova al sicuro».

Secondo una prima ricostruzione gli agenti del Secret Service hanno visto una canna di fucile spuntare da una recinzione e hanno aperto il fuoco contro la persona armata vicino al club, mentre l'ex presidente stava giocando a golf.

Sul luogo dove il sospettato si era appostato sono stati trovati uno zaino, una telecamera GoPro, e un fucile Ak-47. Trump si trovava a circa 400 metri dal presunto attentatore.

La persona sospettata sarebbe scappata a bordo di un suv e successivamente fermata, grazie a un testimone che lo ha visto fuggire e ha avuto la prontezza di fotografare la targa dell’auto, come conferma lo sceriffo di Palm Beach, Ric Bradshaw. Dopo aver ottenuto un riscontro sul proprietario del veicolo, le autorità hanno allertato l'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, che ha arrestato il sospettato lungo la Interstate 95. Disarmato al momento dell’arresto.

«Sto bene»

«Sto bene. Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai», sono le prime parole di Trump.

Gli spari hanno fatto scattare il lockdown della proprietà, dove ora stanno indagando il Secret Service e l'ufficio dello sceriffo di Palm Beach.

Il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris si sono detti "sollevati" dal fatto che Trump non abbia avuto conseguenze dall'accaduto. "La violenza non ha posto in America", ha aggiunto la candidata democratica alla Casa Bianca.

Il precedente

Il presunto attentato arriva a due mesi di distanza da quando Trump era stato colpito da un proiettile all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania. In quella occasione l'attentatore, il 20enne Thomas Matthew Crooks, venne ucciso dal Secret Service.

