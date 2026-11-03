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La Chiesa di New York pagherà 800 milioni alle vittime degli abusi

Francesco Peloso
03 novembre 2026 • 20:00
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Si tratta del secondo più grande mai concesso da un'arcidiocesi cattolica negli Stati Uniti. L'arcidiocesi di Los Angeles  nel 2024 aveva accettato di pagare 880 milioni di dollari a 1.353  vittime di abusi, oltre ai 740 milioni di dollari già versati in precedenza per altri contenziosi

L'Arcidiocesi di New York e gli avvocati di circa 1.300 parrocchiani vittime di abusi sessuali commessi da esponenti del clero, hanno raggiunto un accordo per un risarcimento di 800 milioni di dollari, il secondo più grande mai concesso da un'arcidiocesi cattolica negli Stati Uniti. L'arcivescovo della metropoli, Ronald Hicks, nominato da papa Leone XIV alla guida dell'importante diocesi nel dicembre 2025, ha inviato un'e-mail ai preti confermando l'accordo raggiunto, dopo che gli avvocati delle

Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).