La Chiesa di New York pagherà 800 milioni alle vittime degli abusi

Si tratta del secondo più grande mai concesso da un'arcidiocesi cattolica negli Stati Uniti. L'arcidiocesi di Los Angeles nel 2024 aveva accettato di pagare 880 milioni di dollari a 1.353 vittime di abusi, oltre ai 740 milioni di dollari già versati in precedenza per altri contenziosi

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L'Arcidiocesi di New York e gli avvocati di circa 1.300 parrocchiani vittime di abusi sessuali commessi da esponenti del clero, hanno raggiunto un accordo per un risarcimento di 800 milioni di dollari, il secondo più grande mai concesso da un'arcidiocesi cattolica negli Stati Uniti. L'arcivescovo della metropoli, Ronald Hicks, nominato da papa Leone XIV alla guida dell'importante diocesi nel dicembre 2025, ha inviato un'e-mail ai preti confermando l'accordo raggiunto, dopo che gli avvocati delle