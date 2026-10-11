Smalls: «Sei anni fa Amazon mi licenziò. Contro lo sfruttamento legalizzato ho fondato il sindacato anti Bezos»

Ha fondato il primo sindacato dell’azienda negli Stati Uniti ed è diventato così una delle voci più riconoscibili della lotta per i diritti dei lavoratori. Sabato 10 ottobre è stato protagonista dell’evento conclusivo del terzo Festival dell’economia critica della Fondazione Feltrinelli

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Forse un nuovo spettro si aggira per il mondo. Mentre i ricchi del globo si fanno sempre più ricchi, accumulando denaro e soprattutto potere, e tutti gli altri si fanno più poveri, le lotte per il lavoro, il clima, la casa, la Palestina, Cuba cominciano a intrecciarsi attorno a una nuova consapevolezza di classe. Chris Smalls nel 2022 ha sfidato Amazon Ha fondato il primo sindacato dell’azienda negli Stati Uniti ed è diventato così una delle voci più riconoscibili della lotta per i diritti dei l