Anche il Cile vira a destra. Con il 76 per cento delle schede scrutinate, José Antonio Kast, ex deputato ultraconservatore di 59 anni, ha vinto il ballottaggio presidenziale nel paese sudamericano con il 58,30 per cento dei voti mentre la candidata di sinistra Jeanette Jara ottiene il 41,70 per cento.

Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del paese per celebrare la vittoria di Kast sventolando bandiere cilene.

Kast ha promesso di «ripristinare la legge» e «ripristinare il rispetto per la legge». Il neopresidente, che ha condotto la campagna elettorale con la promessa di espellere centinaia di migliaia di migranti stranieri e di contrastare livelli quasi record di criminalità violenta, ha dichiarato in un discorso ai suoi sostenitori che i cileni vogliono vivere «liberi dalla paura».

Gli altri

Sono arrivate a stretto giro le congratulazioni degli altri esponenti della destra sudamericana e mondiale. Tra i primi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Mi congratulo con l’amico José Antonio Kast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazione economica e il contrasto all’immigrazione irregolare. Buon lavoro!»

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha espresso «enorme allegria» per lo «schiacciante trionfo» ottenuto «dall'amico» José Antonio Kast alle presidenziali del Cile. «Un altro passo avanti per la nostra regione in difesa della vita, della libertà e della proprietà privata», ha scritto Milei su X.

«Sono certo che lavoreremo insieme affinché l'America abbracci gli ideali di libertà e ci liberiamo dal giogo oppressivo del socialismo del XXI secolo», ha aggiunto il capo dello Stato chiosando con il tradizionale «Viva la libertà carajo!».

Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato su X con il presidente eletto per la sua vittoria. «Gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare con la sua amministrazione per rafforzare la sicurezza regionale e rivitalizzare le nostre relazioni commerciali» ha scritto.

