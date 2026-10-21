concorrenza globale

Cina, l’Ia low cost fa tremare gli Usa: l’ira di Anthropic

Michelangelo Cocco
21 ottobre 2026 • 19:47
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Il pericolo principale per i grandi gruppi statunitensi sono i modelli made in China, meno cari e sempre più performanti. E a società di Amodei accusa le imprese del Dragone di usare le risposte del suo Claude per addestrare i propri modelli

Shanghai – L’altro ieri Elice, una startup di intelligenza artificiale, ha fatto registrare il peggior debutto della storia alla borsa di Seul nelle offerte pubbliche iniziali (Ipo) oltre i 100 milioni di dollari. Le sue azioni hanno perso il 32 per cento e, poiché la Corea del Sud è una vetrina per l’hi-tech, l’onda d’urto del tonfo si è propagata dal Kosdaq allo statunitense Nasdaq. Dove però il peggio potrebbe arrivare dalla Cina. Il pericolo principale per le, secondo molti, sopravvalutate m

Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.