Cina, l’Ia low cost fa tremare gli Usa: l’ira di Anthropic

Il pericolo principale per i grandi gruppi statunitensi sono i modelli made in China, meno cari e sempre più performanti. E a società di Amodei accusa le imprese del Dragone di usare le risposte del suo Claude per addestrare i propri modelli

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Shanghai – L’altro ieri Elice, una startup di intelligenza artificiale, ha fatto registrare il peggior debutto della storia alla borsa di Seul nelle offerte pubbliche iniziali (Ipo) oltre i 100 milioni di dollari. Le sue azioni hanno perso il 32 per cento e, poiché la Corea del Sud è una vetrina per l’hi-tech, l’onda d’urto del tonfo si è propagata dal Kosdaq allo statunitense Nasdaq. Dove però il peggio potrebbe arrivare dalla Cina. Il pericolo principale per le, secondo molti, sopravvalutate m