«Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea», ha detto il ministro delle Finanze. Secondo la ong israeliana Peace Now, lo scopo del progetto è «sabotare una soluzione politica». Immediata la condanna della Germania

Israele divide la Cisgiordania. Il ministero della Difesa dello stato ebraico ha infatti approvato il tanto criticato progetto di insediamento E1 (East 1) che prevede la costruzione di 3.400 unità abitative tra Gerusalemme e l’attuale colonia di Ma’ale Adumim dividendo così di fatto la Cisgiordania.

Per il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, è una decisione «storica» e un «un passo significativo che cancella praticamente l'illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra di Israele. Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea». I lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nei prossimi mesi e la costruzione delle case potrebbe iniziare tra circa un anno.

Smotrich aveva dato il proprio via libera al piano dell'insediamento E1 la scorsa settimana. «Con il pretesto della guerra, Smotrich e la sua minoranza di amici messianici stanno creando un insediamento illusorio che dovremo abbandonare in caso di accordo», afferma l'organizzazione Peace Now che si batte contro il movimento per gli insediamenti. «Il solo scopo dell'insediamento in E1 è sabotare una soluzione politica», ha aggiunto l’organizzazione.

Immediata la condanna di alcuni paesi occidentali. La Germania ha definito il nuovo insediamento approvato come una violazione del diritto internazionale e ha esortato il governo di Benjamin Netanyahu di bloccarlo.

«La decisione delle autorità israeliane di portare avanti il piano di insediamento E1 compromette ulteriormente la soluzione dei due Stati e costituisce una violazione del diritto internazionale. L'Ue esorta Israele a rinunciare a tale decisione, sottolineandone le profonde implicazioni e la necessità di valutare misure volte a salvaguardare la fattibilità della soluzione dei due Stati», ha detto il servizio di azione esterna dell'Ue.

Gaza

È tornato a parlare a Fox News l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, secondo cui Donald Trump vuole vedere «tutti gli ostaggi tornare» da Gaza e che la guerra «finisca immediatamente». Ma nella Striscia sono continui i bombardamenti dell’Idf. Entro il 22 agosto è attesa la risposta del governo israeliano all’ultimo accordo di tregua accettato da Hamas che prevede una restituzione graduale degli ostaggi in 60 giorni in cambio del rilascio di centinaia di detenuti palestinesi e l’ingresso a Gaza degli aiuti umanitari.

