La corsa della diplomazia per evitare l’occupazione di Gaza City è iniziata. Con l’esercito israeliano in procinto di presentare il piano di evacuazione prima di addentrarsi nel centro della Striscia, sono state rilanciate le trattative da parte dei due mediatori arabi: Egitto e Qatar.

Nella serata di domenica è stata presentata ad Hamas una nuova proposta di accordo che sarebbe stata accettata senza emendamenti da parte del gruppo palestinese. A riferirlo è Al Jazeera, secondo cui la proposta di cessate il fuoco include il rilascio di dieci ostaggi israeliani vivi e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra saranno avviati con l'inizio del cessate il fuoco.

Si tratta di un accordo simile alla bozza presentata dall’inviato Usa Steve Witkoff qualche settimana fa, che però si era arenata sulla questione più importante: il ritiro delle truppe dell’Idf dalla Striscia di Gaza.

«Abbiamo informato i mediatori della nostra approvazione della loro proposta, presentata ieri», ha detto la fonte. Secondo il canale qatariota Al Arabi, si tratta di una versione riveduta dell'ultima risposta di Hamas nel ciclo di negoziati, che riguardava un accordo quadro per un cessate il fuoco di 60 giorni. Tuttavia, l'emittente saudita Al Arabiya ha riferito che la proposta rappresenta un compromesso tra un cessate il fuoco completo, ovvero la fine della guerra, e una tregua temporanea. La risposta di Hamas è arrivata mentre il primo ministro del Qatar, sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha avuto colloqui al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per discutere del percorso verso un cessate il fuoco a Gaza.

Resta da capire quale sarà la risposta israeliana, visto che l’Idf ha intenzione di evacuare Gaza City ed entrare con migliaia di truppe. Una scelta che è stata ampiamente criticata da parte della comunità internazionale ma anche dalla popolazione civile israeliana che è scesa in piazza nella giornata del 17 agosto per chiedere al governo Netanyahu di fermarsi e di riportare a casa gli ostaggi.

© Riproduzione riservata