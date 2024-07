Il presidente ha vinto le elezioni in Venezuela. L’opposizione contesta il risultato e denuncia brogli. Quello che non va sottovalutato è la forza elettorale del governo chavista che dal 1999 governa il paese e controlla le autorità elettorali, l’esercito, le risorse economiche del petrolio. E che in questa tornata ha fatto di tutto per abbassare l’affluenza

Nicolás Maduro, del Partido socialista unido, ha vinto le elezioni presidenziali in Venezuela. Il Consiglio elettorale nazionale, nella notte di domenica 28 luglio, con l’80 per cento dei voti scrutinati, ha annunciato che il presidente uscente ha ottenuto 5.150.092 (51,20 per cento), il principale candidato dell’opposizione, Edmundo González, ha ottenuto 4.445.978 (44,2 per cento), i candidati minori complessivamente il 4,2 per cento dei voti, la partecipazione è arrivata al 59 per cento.

La leader dell’opposizione María Corina Machado – alla quale è stata impedita la candidatura e che ha scelto come sostituto l’ex ambasciatore 74enne, Edmundo Gonzalez Urrutia – non ha riconosciuto i risultati.

«Nei prossimi giorni annunceremo azioni per difendere la verità. Questa non è l’ennesima frode, è violare la sovranità popolare. Tutti sanno quel che è successo» ha detto.

Secondo le stime diffuse dalla Plataforma unitaria democrática, la coalizione dell’opposizione, il vincitore è González con il 70 per cento dei voti.

La festa di Maduro

Dopo l’annuncio dei risultati, nella capitale Caracas, fuori dal palazzo presidenziale neobarocco Miraflores, Maduro ha festeggiato davanti a una folla di sostenitori, con canzoni di salsa, cori contro il presidente argentino Milei, ringraziamenti a Gesù Cristo, denunce di ingerenza degli Stati Uniti e di un attacco hacker contro il sistema di informazione del Consiglio elettorale nazionale.

Ha promesso pace e rilancio dell’economia (per quest’anno, si prevede una crescita del 4 per cento, secondo i dati della Cepal-Onu).

Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l’esito elettorale. L’America Latina si è divisa. I governi di centro, centro destra e destra radicale – Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru e Repubblica Dominicana – hanno firmato un appello comune disconoscendo il risultato, mentre quelli della sinistra “rivoluzionaria”, come Nicaragua, Honduras, Cuba, Bolivia, hanno festeggiato la vittoria di Maduro. Brasile, Cile e Colombia, tre paesi a guida progressista, hanno avanzato dubbi sul risultato.

Nei giorni scorsi si era registrato uno scontro verbale tra il presidente brasiliano Lula, che invitava Maduro a rispettare il verdetto delle urne mentre il presidente venezuelano minacciava «bagni di sangue» in caso di sconfitta.

La violenza è stata limitata durante la giornata elettorale: ci sono state tensioni attorno ai seggi e un uomo è stato ucciso con colpi di arma da fuoco sparati contro un gruppo di persone, fuori da un centro elettorale nello stato di Táchira, nell’ovest del paese.

La forza chavista

Secondo una lettura troppo semplicista, con il voto di domenica si prevedevano solo due scenari: o una vittoria dell’opposizione (prevista dai sondaggi) o una truffa del governo chavista.

È una lettura che ignora la forza elettorale del governo chavista, una forza di convinzione, clientela, intimidazione. Una forza organizzata che dal 1999 governa il paese sudamericano e controlla le autorità elettorali, l’esercito, le risorse economiche del petrolio (il Venezuela ha i giacimenti petroliferi più grandi al mondo). E un’innegabile capacità di mobilitazione: lo si è visto a Caracas nella massiva chiusura della campagna elettorale di venerdì 26 luglio.

Massiva come le manifestazioni dell’opposizione, che è tornata a partecipare al voto dopo anni di astensionismo elettorale, scelto come forma di protesta.

Maduro sapeva che l’astensionismo avrebbe colpito l’opposizione. Con una partecipazione non superiore al 60 per cento, con 12 milioni di voti, poteva vincere. Puntava a pescare nel bacino elettorale dei 5,5 milioni di dipendenti pubblici, di cui 4 milioni legati all’esercito, e poi coloro che beneficiano di sussidi sociali e i gruppi di para-polizia locale. Ne ha presi 5 milioni, secondo i risultati del Cne.

Per favorire la bassa partecipazione, il governo – imponendo lunghi e costosi prerequisiti lunghi per la registrazione e limitando il periodo di iscrizione ai consolati – ha ostacolato la partecipazione dei venezuelani all’estero.

Venezuelani all’estero

«Per votare avevo bisogno del passaporto vigente, ma rinnovarlo è quasi impossibile» spiega Manuel, ricercatore venezuelano residente a Santiago del Cile. È uno dei 4 milioni di venezuelani residenti all’estero che avrebbero potuto votare, ma solamente 69mila, meno del 2 per cento, ha potuto iscriversi alle liste elettorali.

Mentre i venezuelani negli Stati Uniti non hanno avuto modo di esprimere il proprio voto, poiché i consolati venezuelani negli Usa sono chiusi dal 2018, da quando entrambi i paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche.

Adesso si aspetta il report degli osservatori elettorali della missione Onu e della ong statunitense Centro Carver, tra i pochi non vicini al governo ai quali è stato permesso di assistere alle votazioni.

A tutti gli altri, parlamentari, ex presidenti, esponenti di ong e fondazioni di destra e di sinistra europee e americane, e anche gli osservatori dell’Unione europea, è stato vietato l’ingresso nel paese. I report degli osservatori indipendenti, insieme ai dati raccolti dai rappresentanti di lista dell’opposizione, serviranno per capire se Maduro effettivamente guiderà il Venezuela per i prossimi sei anni.

© Riproduzione riservata