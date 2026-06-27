Mondo

Papa Leone tra collegialità e concistori: cambio di passo nel governo della Chiesa

Giovanni Maria Vianstorico
Segui Domani su Google
27 giugno 2026 • 18:51

Uomo che ha sempre ascoltato molto e che come papa, secondo diverse testimonianze, sta facendo dell’ascolto un metodo, Prevost ha sempre in mente le parole di Agostino con cui si è presentato alla loggia di San Pietro: «Con voi sono cristiano e per voi vescovo»

Senza clamore e con determinazione papa Leone, eletto poco più di un anno fa, sta cambiando metodo nel governo centrale della Chiesa. Non venendo meno al primato che gli spetta in quanto vescovo di Roma, l’agostiniano e canonista Prevost è infatti tornato a privilegiare la collegialità, antichissima prassi delle chiese cristiane valorizzata dal concilio Vaticano II e messa invece tra parentesi dal suo predecessore Bergoglio. Lo strumento più appariscente per questa riforma decisiva è il concisto

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví