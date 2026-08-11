Colombia: appena diventato presidente, de la Espriella si mostra già turbo-trumpiano

Nei giorni della crisi di Ceuta, Bogotà si allinea al Marocco nella contesa sul Sahara Occidentale. Riconosce inoltre la sovranità israeliana sulle Alture del Golan. Il leader di estrema destra dà prova di fedeltà al suo Maga-alleato chiave
In Colombia, alla prova da subito col terremoto di Cali, il governo di estrema destra di Abelardo de la Espriella, in carica da venerdì scorso, dà due segnali fortissimi del proprio riposizionamento internazionale allineandosi ai suoi mentori, Trump e Netanyahu, con decisioni in aree geografiche distanti dall’America Latina ma chiave. Nei giorni di Ceuta Palazzo de Nariño riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, disconoscendo quella alla Repubblica Araba Saharawi Democratica. I