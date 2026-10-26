Il reportage

«La Terra promessa è nostra», la Cisgiordania preda dei coloni

Jacopo Mocchi
26 ottobre 2026 • 07:00
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Havat HaEitam è il risultato di quella che Smotrich ha definito «la rivoluzione in Giudea e Samaria», con l’espansione degli insediamenti e degli avamposti sotto il governo di Netanyahu. «Noi apparteniamo a questa terra e il nostro scopo è popolarla» racconta la 20enne Nachala. E gli spazi per i palestinesi continuano a diminuire

Eitam – «Sono cresciuta studiando la Torah e le sue pagine dicono chiaramente che questa è la nostra terra. Mi sento davvero fortunata a essere qui, dove vivevano duemila anni fa anche i miei antenati, e ad avere la possibilità di vivere nei luoghi della storia ebraica. È qui che il popolo d’Israele deve restare». Orit ha 22 anni e da quasi due vive nella fattoria di Eitam, nel sud della Cisgiordania occupata, a pochi chilometri da Gerusalemme e Betlemme. Indossa degli scarponcini marroni e una

Jacopo Mocchi
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Jacopo Mocchi

Giornalista freelance e reporter. Si occupa di conflitti internazionali, con uno sguardo rivolto in particolare al Medio Oriente. Collabora con L’Espresso e La7 e ha realizzato reportage da Palestina, Israele, Egitto, Libano e Siria. Su instagram: jacopo_mocchi