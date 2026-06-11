Colpire «duramente» e controllare l’energia. L’autodistruttiva escalation di Trump

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È stata la seconda notte consecutiva di raid dopo la promessa di Trump di colpire «duramente» l’Iran, in risposta all’abbattimento di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz. La rappresaglia iraniana, fatta di missili sulle basi nel Golfo, allarmi in Kuwait e Bahrein e lo Stretto dichiarato «completamente chiuso», ha riportato il conflitto al punto di partenza, che è poi il punto dal quale la guerra non si è mai davvero mossa. Giovedì il presidente ha promesso che gli Stati Uniti presto