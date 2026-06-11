Conflitto circolare

Colpire «duramente» e controllare l’energia. L’autodistruttiva escalation di Trump

Mattia Ferraresi
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11 giugno 2026 • 19:03

Il presidente imbufalito promette un’operazione in stile venezuelano per prendere anche il controllo dell’isola di Kharg. La risoluzione del conflitto si allontana e la coalizione repubblicana è in ginocchio. Gli effetti dell’inflazione sul midterm

È stata la seconda notte consecutiva di raid dopo la promessa di Trump di colpire «duramente» l’Iran, in risposta all’abbattimento di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz. La rappresaglia iraniana, fatta di missili sulle basi nel Golfo, allarmi in Kuwait e Bahrein e lo Stretto dichiarato «completamente chiuso», ha riportato il conflitto al punto di partenza, che è poi il punto dal quale la guerra non si è mai davvero mossa. Giovedì il presidente ha promesso che gli Stati Uniti presto

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)