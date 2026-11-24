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Angelo Bonelli, uno dei leader di Avs, è il politico italiano che prende più sul serio le conferenze sul clima. Era presente a Cop31, la più drammatica dai tempi del fallimento di Copenaghen del 2009, così come a tante delle precedenti. Si può dire che abbia presidiato Cop31 molto più del governo italiano, che ha snobbato il vertice dei leader, non è venuta Meloni, non è venuto il supplente Tajani. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha lasciato il vertice due giorni prima del finale. Se l