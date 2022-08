Mentre in Italia il ritorno alla leva obbligatoria è un tema da campagna elettorale, in Sud Corea ci potrebbe essere un sondaggio pubblico per decidere se i membri dei Bts possano essere esentati dal servizio militare obbligatorio. È un tema di grande attualità nel paese, visto che il membro più anziano del gruppo, Jin, pseudonimo di Kim Seok-jin, dovrebbe essere arruolato a dicembre, quando compirà i trent’anni.

Il ministro della Difesa, Lee Jong-sup, ha detto in parlamento che la consultazione sarà pronta a breve. Poi la decisione terrà conto di questo come di altri fattori: dell’impatto economico dei Bts, ma anche dell’importanza del servizio militare per l’interesse nazionale. Secondo la legge, tutti gli uomini idonei al servizio militare devono essere arruolati fra i 18 e i 21 mesi. Ma sono previste eccezioni per atleti, musicisti e artisti.

L’esenzione

Il ministro ha spiegato che il sondaggio sarà affidato a una società terza per garantirne la correttezza. Ma anche che il risultato sarà solo uno dei fattori da considerare per la decisione. Anche perché avere un membro dei Bts al servizio della nazione sarebbe indirettamente una pubblicità, in un periodo in cui è costante la tensione con la Corea del Nord.

In passato l’esenzione è stata concessa ad atleti, musicisti classici e tradizionali, con l’idea che avessero già contribuito ad accrescere il prestigio nazionale. Gli esentati vengono congedati dopo tre settimane di addestramento di base, ma devono svolgere 544 ore di volontariato.

Ci sono politici e altre personalità pubbliche che hanno spinto perché le esenzioni fossero previste anche per i Bts e per altri fenomeni del K-pop, perché avrebbero contribuito a rilanciare l’immagine internazionale della Sud Corea. Un sondaggio privato, nei mesi scorsi, aveva certificato che quasi il 60 per cento degli intervistati era favorevole all’esenzione. Ma un altro sondaggio privato nel 2020 aveva detto il contrario: con il 48 per cento degli intervistati che aveva detto di essere contrario.

