Il boicottaggio del voto sull’impeachment è l’ennesima mossa illiberale del partito del presidente; mossa accolta con proteste.

Questo sabato in Corea del Sud si è svolto il voto sull’impeachment per il presidente Yoon Suk-yeol, che questa settimana ha provato a utilizzare il clima bellico per imporre la legge marziale, salvo poi dover fare marcia indietro per le reazioni popolari e parlamentari alla sua mossa.

Il caso dell’impeachment

Lo schema si ripete: al momento di votare sull’impeachment per Yoon Suk-yeol, i suoi fedelissimi hanno abbandonato l’aula boicottando la procedura di impeachment.

«Mai più leggi marziali: mi rammarico e mi scuso per i disagi arrecati», aveva detto il presidente poche ore prima, annunciando pure che avrebbe messo il suo mandato nelle mani del partito. Il quale ha ricambiato, proteggendolo al momento del voto.

Cosa succede ora

Ma ancora una volta la mossa non ha fatto i conti con gli anticorpi democratici nel paese: «Impeachment sùbito!», hanno urlato i dimostranti accorsi davanti al parlamento.

«Voteremo per l’impeachment ogni settimana finché non passerà», ha promesso l’opposizione.

