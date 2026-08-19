falsi amici

Trump scavalca e sabota il pacifista sudcoreano Lee

Michelangelo Cocco
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19 agosto 2026 • 19:19

Il capo della diplomazia sudcoreana ha ribadito che il suo governo progressista è favorevole al dialogo con Kim Jong-un, lasciando nello stesso tempo trasparire la preoccupazione che Trump voglia gestire in prima persona (escludendo il paese che ospita 28.500 soldati Usa) un’eventuale ripresa della trattativa con la Corea del Nord

Gli alleati degli Stati Uniti in Asia orientale sono intesi da Washington come pedine da usare a piacimento. La visione imperiale di Donald Trump si riflette nell’audizione del ministro degli Esteri sudcoreano, che questo mercoledì a Seul ha riferito in parlamento sul brusco ridimensionamento imposto dal presidente Usa all’annuale esercitazione militare congiunta “Ulchi Freedom Shield”. Cho Hyun ha infatti rivelato che l’amministrazione Trump non ha neppure informato la Corea del Sud, venuta al

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.