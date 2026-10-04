La Corea del Nord tra silenzi e uranio: la verità sull’atomica di Kim

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In Corea del Nord come sempre colpisce la distanza tra la vita pubblica del paese, che scorre apparentemente tranquilla, e le dichiarazioni politiche, i lanci missilistici e il controllo satellitare a cui la Corea del Nord è sottoposta per il suo programma nucleare. Un programma che va oggi letto in un contesto diverso da quello di anche solo due anni fa: Kim Jong Un non è più, geopoliticamente, l’uomo isolato che Washington sperava di poter strangolare con le sanzioni. L’invio di truppe nordcor