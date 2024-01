Il Sudafrica ha chiesto di adottare «misure provvisorie» urgenti per tutelare la popolazione civile. Per gli Stati Uniti sono accuse infondate

All’Aja la Corte di giustizia internazionale è chiamata a stabilire se la rappresaglia israeliana su Gaza, in risposta agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, costituiscano o meno un caso di genocidio.

Il primo a parlare è stato il ministro della Giustizia sudafricano, Ronald Lamola. «Israele ha oltrepassato il limite e ha violato la convenzione sul genocidio. Ecco perché il Sudafrica ha archiviato questo caso», ha detto davanti alla Corte.

La causa è stata intentata a fine dicembre dal Sudafrica, che ha accusato Israele di aver violato la Convenzione sul Genocidio del 1948, la quale obbliga i paesi a non commettere genocidi e a prevenirli e punirli. Davanti l’organo di giustizia internazionale, il Sudafrica ha chiesto di adottare «misure provvisorie» urgenti per tutelare la popolazione civile.

Le accuse sono state immediatamente rispedite al mittente da parte di Israele. Per gli Stati Uniti si tratta di accuse «infondate» che piuttosto devono essere rivolte verso Hamas.

«Israele ha il diritto di difendersi dagli atti terroristici di Hamas - atti che Hamas ha promesso di ripetere ancora e ancora finché Israele non sarà completamente distrutto. Israele sta operando in un ambiente eccezionalmente difficile a Gaza, uno spazio di battaglia urbano in cui Hamas si inserisce e si nasconde intenzionalmente dietro i civili», ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matt Miller. Al momento, ad appoggiare la proposta del Sudafrica ci sono stati come la Turchia e il Brasile che accusano Israele di gravi violazioni dei diritti umani.

Gli attacchi nel Mar Rosso

Nel frattempo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite è riuscito ad approvare una risoluzione che chiede agli Houthi di porre fine agli attacchi nel Mar Rosso contro le navi mercantili e petroliere e di liberare la Galaxy Leader, la nave della flotta giapponese Nippon Yusen Kaisha, sequestrata l’anno scorso. Un portavoce del gruppo dei ribelli sciiti sostenuti dall’Iran ha definito la risoluzione un «gioco politico» e ha attaccato gli Stati Uniti.

Nuovi raid aerei israeliani si sono concentrati nel sud della Striscia uccidendo almeno cinque persone nei pressi di Rafah, mentre sono sette i palestinesi uccisi e 25 quelli rimasti feriti in un attacco israeliano contro una residenza nella città di Khan Younis.

