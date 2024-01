Prosegue lo sforzo diplomatico del segretario di Stato americano Antony Blinken. Dopo aver incontrato i leader arabi e i vertici militari e politici del governo israeliano sarà in Cisgiordania nelle prossime ore per discutere con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen.

Prima del viaggio a Ramallah, Blinken aveva chiesto a Israele di «smettere di intraprendere passi che minano la capacità dei palestinesi di governarsi in modo efficace», sottolineando l’importanza del progresso verso una soluzione a due stati. E aveva annunciato che «l’Autorità palestinese ha anche la responsabilità di riformarsi e di migliorare la propria governance». Tema cruciale di cui ne discuterà con il presidente Abu Mazen.

Il piano di Israele

Nonostante gli annunci americani e della comunità internazionale per accelerare le mediazioni e arrivare a una soluzione per Gaza di lungo periodo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha intenzione di concludere la sua operazione militare sulla Striscia. Al suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha chiesto di elaborare un piano futuro per il post guerra. Al momento gli israeliani hanno intenzione di affidare ai palestinesi il controllo politico della Striscia, mentre Tel Aviv mantiene la gestione della sicurezza. Non è ancora chiaro se l’amministrazione spetti all’Anp, di sicuro non è accettata alcuna forma di governo per mano di Hamas come accaduto fino al 7 ottobre scorso.

Lo scambio di prigionieri

A circa un mese di distanza, secondo fonti stampa libanesi, sono ripresi i negoziati per uno scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Ad avviare i contatti sarebbe stato il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, che ha avviato contatti con la leadership di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Nelle mani dei gruppi terroristici sono presenti ancora oltre cento ostaggi che Israele spera di riportare a casa.

La guerra

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi nel sud di Gaza, a Khan Younis, e nel centro della Striscia a Maghazi. Nel Mar Rosso, invece, i ribelli houthi controllati dall’Iran hanno lanciato 26 droni contro le navi mercantili e petroliere che attraversano lo stretto di Bab el Mandeb per entrare poi nel Mediterraneo dal Canale di Suez. La maggior parte dei droni sono stati intercettati dalle forze di difesa americane che hanno lanciato nella zona una nuova missione per mantenere la sicurezza della rotta commerciale.

