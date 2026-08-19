Così l’Europa continua a mandare armi a Putin

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Nonostante le sanzioni, il traffico verso la Russia di armi e materiale utile alla guerra contro l’Ucraina non si è mai del tutto fermato. Di recente, le autorità austriache hanno smantellato una rete internazionale che forniva attrezzature ad alta precisione utilizzate per produrre motori di missili da crociera e aerei da combattimento russi. Secondo il ministero dell’Interno, l’azienda coinvolta avrebbe falsificato le informazioni sul destinatario e usato una rete di società di comodo in Turch