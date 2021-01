La Germania rimarrà in lockdown fino al 31 gennaio per controllare i nuovi contagi da Covid-19. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, da parte di Angela Merkel: «Dobbiamo stare particolarmente attenti, c'è una situazione nuova e speciale», ha detto in riferimento alla nuova variante inglese. Rimarranno chiuse anche le scuole e gli asili nido. La chiusura del paese, attualmente in corso, è entrata in vigore il 16 dicembre (dopo che un lockdown parziale deciso per novembre non è riuscito a fare diminuire i casi) e sarebbe dovuta durare tre settimane, fino al 10 gennaio. Invece i governatori statali e la cancelliera tedesca hanno concordato di estendere l’attuale blocco.

Merkel ha detto che verranno prese nuove restrizioni alla circolazione per le persone che vivono in aree con tassi di infezione particolarmente elevati. È prevista infatti una stretta sugli incontri privati, con le riunioni consentite solo con una persona non convivente o con membri della famiglia, come accadeva in primavera. La cancelliera e i governatori si riuniranno nuovamente il 25 gennaio per valutare gli effetti delle nuove norme.

La situazione Covid in Germania

La nuova variante del coronavirus sta colpendo gran parte del continente, con vari paesi che nelle ultime settimane hanno registrato nuovi picchi di contagi. Solo ieri, sia la Scozia che il Regno Unito hanno annunciato un nuovo lockdown, il terzo per loro, per poter dare maggiore respiro agli ospedali.

Il lockdown prolungato in Germania è frutto degli stessi problemi. Gli ultimi, drammatici dati parlano di 944 morti nelle ultime 24 ore, con 11.897 nuovi casi. Il totale ammonta a 1.787.410 casi, mentre i decessi sono stati 35.518 da inizio pandemia. Per quanto riguarda i vaccini, in Germania sono stati al momento vaccinati 265mila cittadini, su un totale di 83 milioni di abitanti, secondo i dati di ieri pubblicati dal Robert Koch Institut.

