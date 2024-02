«Sostenere l'Ucraina non è beneficenza», ha dichiarato ai giornalisti Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, in vista dell’incontro con i ministri

A Bruxelles si apre la sessione della riunione dei ministri della Difesa dei paesi Nato per discutere del sostegno all’Ucraina e del rafforzamento della difesa dell’alleanza. «Per fare entrambe le cose dobbiamo investire di più e siamo sulla strada giusta», ha annunciato Jens Stoltenberg, ottimista sul raggiungimento dell’obiettivo di spendere il 2 per cento del Pil per la difesa, per almeno 18 stati alleati.

Il segretario ha sottolineato l’importanza del supporto che i paesi Nato stanno dando all’Ucraina, rimarcando che è necessario aumentare ancora la produzione di munizioni.

Zelensky parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco L'ufficio presidenziale ha annunciato stamattina che Zelensky si recherà in Francia e in Germania il 16 e 17 febbraio per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, nella quale interverrà sul palco principale il 17 febbraio. Il presidente ucraino terrà poi diversi incontri bilaterali a margine con i principali leader europei, a partire da Scholz e Macron, e la vicepresidente americana Kamala Harris. Attacco ucraino su un centro commerciale a Belgorod L'agenzia russa Ria Novosti ha riferito che in mattinata è avvenuto un attacco missilistico ucraino contro un centro commerciale a Belgorod, città russa poco distante dal confine con l'Ucraina. Su Telegram Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, fa sapere che il bilancio è, per ora, di 5 persone uccise e 18 ferite. La contraerea russa comunica di aver intercettato 14 proiettili appartenenti all'artiglieria ucraina. Massiccio attacco missilistico colpisce l'Ucraina Nelle prime ore di giovedì mattina le autorità ucraine hanno segnalato il decollo di alcuni bombardieri strategici Tu-95, diretti verso diverse parti del paese. I missili russi hanno colpito il centro di Dnipro poco dopo le sei. Sono state segnalate esplosioni anche a Zaporizhzhia, a Kiev e nella città occidentale di Lviv. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle vittime.

© Riproduzione riservata