Nove persone sono rimaste ferite in un bombardamento che ha colpito ben sei regioni diverse. Un funzionario del ministero della Difesa spiega che l’aviazione del Cremlino conduce attacchi caotici che non sembrano seguire un piano preciso

La Russia ha lanciato un nuovo bombardamento aereo sulle principali città ucraine e nove persone sono rimase ferite nell’attacco. Dei 26 missili lanciati dall’aviazione di Mosca, Kiev rivendica di averne abbattuti la metà. Nel frattempo, gli allarmi aerei continuano a suonare in gran parte delle regioni del paese e nuovi attacchi potrebbero seguire durante il giorno.

Zaporizhzia, nel sud del paese, è stata la città più colpita. I missili hanno preso di mira la zona industriale della città, causando almeno sei feriti, ha detto il governatore della regione, Ivan Fedorov. Nella città occidentale di Leopoli, i missili hanno colpito un’infrastruttura energetica e danneggiato alcuni appartamenti, due scuole e un asilo.

Altri danni sono stati riportati nella regione di Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava e Ivano-Frankivsk, dove i danni sono stati definiti «rilevanti», anche se non ci sono notizie di vittime o feriti. La autorità di Kyiv dicono di aver abbattutto tutti i missili diretti contro la capitale Kiev, dove esplosioni sono state sentite nella periferia della città.

L’attacco è stato insolito per il numero di bersagli in diverse regione che sono stati presi di mira. «I russi cambiano le loro tattiche ad ogni attacco, per cercare di capire come funzionano le nostre difese antiaeree», ha detto ieri sera in un briefing con alcuni giornalisti un importante funzionario del ministero della Difesa ucraino. «In risposta, cambiamo continuamente la disposizione delle nostre difese».

Allo stesso tempo, i russi non si concentrano mai a lungo sullo stesso bersaglio, dando agli ucraini tempo prezioso per effettuare le necessarie riparazione. Due giorni fa, ad esempio, un importante centrale elettriche è stata danneggiata nella regione di Dnipro, ma l’attacco, per il momento, non è stato ripetute. «Quest’anno i russi non sembrano avere una strategia nei loro attacchi», ha detto il funzionario del ministero della Difesa.

Il paragone è con la campagna aerea dell’inverno 2022-23, quando i bombardamenti russi si erano concentrati sulle infrastrutture elettriche ucraine, con lo scopo di causare blackout e interrompere la fornitura di riscaldamento nelle principali città ucraine. Funzionari ucraini e analisti occidentali avevano elaborato scenari pessimistici sulle conseguenze di una ripetizione di questi attacchi, ma le previsioni peggiori sono state smentite.

L’avazione russa non si è concentata nel colpire il sistema di distribuzione energetica, alternando gli attacchi alle centrali elettriche con i bombardamenti sulle industrie della difesa e sui bersagli militari. L’incostanza degli attacchi e la solidità delle difese ucraine ha fatto sì che elettricità e riscaldamento sono stati distribuiti regolarmente per tutto l’inverno e con la stagione più fredda che si avvia alla sua conclusione il peggio sembra ormai essere passato.

© Riproduzione riservata