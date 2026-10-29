Insegnanti derisi e compagni bullizzati: cosa c'è dietro “Curis”, il trend social che allarma la Spagna

Nato come uno scherzo tra adolescenti, il fenomeno si è trasformato in una rete di profili TikTok e Instagram dedicati a deridere docenti e compagni. Dalle denunce agli interventi della polizia, cresce l'allarme nelle scuole. E le famiglie chiedono alle piattaforme di assumersi le proprie responsabilità

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«Se essere la più grande, sporca e cattiva fosse uno sport. Quella professoressa». Questa scritta, in lingua spagnola, accompagna una clip di TikTok in cui, fino a che non verrà rimossa, si vede un calciatore che bacia un Pallone d'Oro. Il profilo che l’ha caricata ha il termine “Curis” sia nel nome che tra gli hashtag. I contenuti di quella pagina sono palesemente quelli di un ragazzino delle medie, o poco più grande: ci sono il 5 preso in una verifica, o i compagni che si professano eterosessu