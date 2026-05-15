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Dai dazi anti cinesi all’egemonia globale: per il tycoon è un fallimento strategico

Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Mattia Ferraresi
15 maggio 2026 • 07:00Aggiornato, 15 maggio 2026 • 08:33

Addio alla millantata superiorità americana: in Cina il presidente Usa ha dovuto ingoiare un’agenda dettata dal rivale. Sui principali obiettivi trumpiani è andata in scena un’inversione clamorosa rispetto alla furente retorica dell’anno scorso

La visita di Donald Trump in Cina, culminata nel vertice con Xi Jinping nella Grande Sala del popolo, ha prodotto resoconti ufficiali scritti su pianeti diversi. Il comunicato della Casa Bianca si concentra su affari e commercio e mette al centro l’importanza della collaborazione sullo Stretto di Hormuz, che anche la Cina vuole libero e agibile. Trump ha anche detto a Fox News che Xi «ha accettato di contribuire alla risoluzione della crisi iraniana» e che la Cina «non fornirà armi a Teheran». I

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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)