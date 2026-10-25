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Dall’America First a Katie Zacharia, l’alfabeto (dell’orrore) di Trump: due anni vissuti disastrosamente

Roberto Brunelli
25 ottobre 2026 • 07:00
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Il tradimento dell’Ucraina, lo tsunami dei dazi, le violenze degli agenti Ice, la debacle iraniana, l’odio per l’Europa. Il (tragico) bilancio trumpiano in vista del voto di midterm e a due anni dalla rielezione

A come America First. Mai slogan fu più tradito, falso e bugiardo: chiedete ai lavoratori delle grandi metropoli, agli agricoltori dell’Iowa, ai latinos che pure, due anni fa, avevano scritto Donald Trump sulla scheda elettorale. I prezzi dei carburanti sono alle stelle, quelli al supermercato sono impossibili, idem gli affitti, gli asili, la salute. E i più traditi sono quelli che si erano fatti incantare dalle promesse Maga: il presidente che aveva stragiurato di mettere fine a tutte le guerre

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli

Caporedattore Esteri di Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock