Dall’America First a Katie Zacharia, l’alfabeto (dell’orrore) di Trump: due anni vissuti disastrosamente

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A come America First. Mai slogan fu più tradito, falso e bugiardo: chiedete ai lavoratori delle grandi metropoli, agli agricoltori dell’Iowa, ai latinos che pure, due anni fa, avevano scritto Donald Trump sulla scheda elettorale. I prezzi dei carburanti sono alle stelle, quelli al supermercato sono impossibili, idem gli affitti, gli asili, la salute. E i più traditi sono quelli che si erano fatti incantare dalle promesse Maga: il presidente che aveva stragiurato di mettere fine a tutte le guerre