Dall’Ia a Teheran, Trump ha bisogno di Xi. Ecco perché gli prepara il tappeto rosso

true false

L’accoglienza lavish, sfarzosa, che Donald Trump ha preparato per Xi Jinping, in visita di Stato negli Stati Uniti, ha fatto storcere il naso alla lobby raccolta nell’orwelliano Comitato per la competizione strategica col Partito comunista cinese della Camera dei rappresentanti, vera e propria avanguardia della Guerra fredda 2.0. Secondo il Financial Times, il presidente americano, pur di compiacere l’ospite, avrebbe perfino «messo in gabbia i suoi falchi anti Cina», il segretario di Stato, Marc