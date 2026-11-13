Daniel Levy: «Un Netanyahu disperato spera in una crisi per restare in sella»

Eisenkot ha l’incarico ma deve formare la coalizione e l’impresa è più complessa di quanto possa sembrare, spiega il presidente dell’US-Middle East Project, in passato fra i negoziatori degli accordi di Oslo e di Taba. «La speranza di Netanyahu è che i suoi sforzi portino alla formazione di un governo di unità nazionale. Ma perché ciò accada, può servirgli una crisi di sicurezza»

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Con Gadi Eisenkot che ha ricevuto il mandato per formare una coalizione di governo, «si potrebbe pensare che la partita sia finita. In realtà, la situazione è più complessa», dice l’analista israeliano Daniel Levy, presidente dell’US-Middle East Project e, in passato, fra i negoziatori degli accordi di Oslo e di Taba. Professor Levy, che intende? Eisenkot ha manifestato la volontà di insediare al più presto un governo di emergenza per porre fine all’intreccio di Netanyahu tra sicurezza e intere