«Non nel mio cortile». E i colossi tech corrono a delocalizzare i data center

Lo scossone di metà mandato non farà scomparire i data center, semplicemente esternalizzerà ulteriormente la potenza di calcolo, un po’ come le grandi multinazionali pre-big tech hanno fatto con le produzioni più inquinanti nei decenni ruggenti della globalizzazione neoliberista

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SHANGHAI – Le urne che hanno riconsegnato il Congresso ai democratici si erano chiuse da meno di 24 ore quando Google ha annunciato che investirà 15 miliardi di dollari per installare data center per l’intelligenza artificiale in Malesia. Da tempo negli Usa soffiava aria di rivolta contro i data center, e i sondaggi della Nbc hanno confermato che il 56 per cento degli elettori li ha considerati un fattore «cruciale» o «molto importante» nella scelta di voto: i capannoni ultra energivori che alim