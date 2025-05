Il presidente esalta un accordo «comprensivo», ma che in realtà è un patto limitato che riguarda innanzitutto l’acciaio. Le aziende chimiche, meccaniche, industriali e agricole statunitensi otterranno un migliore accesso ai mercati del Regno Unito. Una vittoria politica per l’indebolito Starmer, in collegamento telefonico con lo Studio Ovale